Завтра, 28 февраля, завершится зональный этап республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года».
Конкурсные мероприятия проходили на базе дошкольных образовательных организаций Лаишевского, Балтасинского и Верхнеуслонского муниципальных районов. Свое профессиональное мастерство продемонстрировали участники из Пестречинского, Тюлячинского, Атнинского, Кукморского, Арского, Зеленодольского, Кайбицкого и других районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
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