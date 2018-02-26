Конкурсные мероприятия проходили на базе дошкольных образовательных организаций Лаишевского, Балтасинского и Верхнеуслонского муниципальных районов. Свое профессиональное мастерство продемонстрировали участники из Пестречинского, Тюлячинского, Атнинского, Кукморского, Арского, Зеленодольского, Кайбицкого и других районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.