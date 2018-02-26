Согласно информации, размещенной на сайте gismeteo.ru, погода в столице Татарстана ожидается, образно выражаясь, по Пушкину: солнечная и без осадков. Температура ночью ожидается в пределах -20…-21°С, днем воздух прогреется до -16…-17°С.