Согласно информации, размещенной на сайте gismeteo.ru, погода в столице Татарстана ожидается, образно выражаясь, по Пушкину: солнечная и без осадков. Температура ночью ожидается в пределах -20…-21°С, днем воздух прогреется до -16…-17°С.
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