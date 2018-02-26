Такое поручение дал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщил журналистам в ходе посещения стройплощадки учебного учреждения заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.
По его словам, основные строительные и монтажные работы планируется завершить уже к началу августа, а к 1 сентября школа будет готова принять учеников.
Напомним, строящаяся школа в ЖК «Салават Купере» - здание площадью около 25 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 1224 ученика. Его строительство обошлось государству почти в 1 млрд рублей.
Подробности читайте в ближайших выпусках «КВ».
Loading...