26 февраля в московском аэропорту «Шереметьево» состоялась встреча олимпийцев - призеров и участников Олимпиады в Пхенчхане.
Среди них были и две российские лыжницы - Анастасия Седова и представительница Татарстана Анна Нечаевская - бронзовые призеры Олимпиады в эстафете. Анну Нечаевскую встречал ее молодой человек - татарстанский лыжник Никита Сурков. Он летал в Корею поддержать Нечаевскую, а в аэропорту встретил ее с цветами и обручальным кольцом, предложив девушке выйти за него замуж. Также предложение руки и сердца было сделано и Анастасии Седовой. Обе девушки ответили на предложения согласием.
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