Об этом заявил заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

Снижение пока не столь значительное. 2017 год производители молока завершили с показателем 105%. В январе 2018 года был зафиксирован спад по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1 %.

Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу к 2020 году увеличить производство молока до 2 млн тонн, продуктивность коров до 6 тысяч литров на одну корову. Этот показатель в прошлом году составил в среднем 5447 литров. Чтобы выйти на 6 тысяч литров, в ближайшие три года необходимо ежегодно увеличивать надои на 5%.

Закупочные цены на молоко в 2016 году были неплохими, считает Назип Хазипов. Но в третьем и четвертом квартале случился резкий обвал. Сейчас закупочная цена в среднем по Приволжскому федеральному округу составляет чуть больше 22 рублей за литр. Только в январе суммарные потери хозяйств по молоку составили около 450 млн рублей.

Чтобы выправить ситуацию, 26 февраля вступил в силу запрет Россельхознадзора на поставки в РФ молочной продукции из Белоруссии. Свою роль в этом решении сыграло обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова к Премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры для ограничения ввоза сухого молока, избыток которого на рынке стал причиной резкого падения закупочных цен.

Задача татарстанских производителей молока - удержать рынок. Если уступить сейчас свою долю на молочном рынке, вернуться на прежние позиции будет сложно, уверен Назип Хазипов.

Сегодня республика производит 7,3 % молока в общероссийском объеме. Правительством РТ молочным хозяйствам республики на январь, февраль, март выделены субсидии общим объемом 800 млн рублей из расчета 3 рубля на 1 литр реализованного высшим и первым сортом молока. Личным подсобным хозяйствам, в которых содержатся дойные коровы и козы, выделено 360 млн рублей субсидий.