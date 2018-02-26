Они отметили, что в период Великого поста на столе чаще обычного бывают различные заготовки на зиму, консервированные овощи, грибы домашнего приготовления.
Однако неправильное приготовление и хранение такой продукции может привести к ботулизму. Это опасное инфекционно-токсическое заболевание. В большинстве случаев причиной ботулизма становятся консервированные грибы домашнего приготовления. Болезнь развивается очень быстро, в течение 2-24 часов. У человека появляется рвота, температура, боли в живот, а также могут развиться нарушения остроты зрения.
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