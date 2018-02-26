В Казани обсуждают, как сделать автомобильные дороги безопаснее. Сегодня начала работу V Международная научно-практическая конференция ITS Forum – Kazan, сообщается на сайте Правительства РТ.

По мнению Президента РТ Рустама Минниханова, который открыл конференцию, ставку необходимо делать на разработку и внедрение «умных машин», которые будут самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и принимать необходимые действия. Также требуется использование экологических типов двигателей и развитие современной дорожной инфраструктуры.

К слову, во второй день конференции представители ПАО «КАМАЗ» планируют продемонстрировать наработки по автоматизированному беспилотному грузовику. Применяемые сейчас современные технологии дали возможность на российских дорогах снизить количество ДТП на 4 %, количество погибших при этом уменьшилось на 6,5%, раненых - на 3%.

На конференции также говорилось о том, что Татарстан активный участник нескольких крупных международных проектов транспортной инфраструктуры. Один из них - высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга и в более отдаленной - до Пекина, протяженностью 8 тысяч километров.