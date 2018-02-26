Суды Татарстана рассмотрели в 2017 году 11141 дело. Среди них уголовных на 500 больше, чем в 2016 году. При этом количество рассмотренных административных дел в три раза меньше, чем в 2016 году.



Порядка 37 процентов из рассмотренных судами административных дел касались нарушений общественного порядка, 16 процентов связаны с ДТП, а 11 процентов - с налогами и страховыми выплатами.

Такая информация была озвучена на совещании председателей, заместителей председателей районных (городских) судов и представителей мировых судей РТ, прошедшем в Казани. В работе совещания принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

С докладами выступили председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«На треть увеличилось количество административных дел, связанных с наркотиками, на четверть - связанных с мелкими хищениями, на 22 процента - с занятиями предпринимательской деятельностью без лицензии. На 19 процентов увеличилось количество нарушений, совершенных гражданами в нетрезвом виде», - подчеркнул Ильгиз Гилазов.

Председатель Верховного суда Республики Татарстан сообщил, что за минувший 2017 год в Татарстане снизилось число лиц, осужденных за коррупционные преступления, - были осуждены 67 человек.

Судами РТ в 2017 году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 72 человек, в отношении 29% лиц прекращены уголовные дела. Всего к уголовной ответственности за прошедший год привлечено более 16 тысяч лиц, по 4 преступлениям решение выносили присяжные. За год не было вынесено ни одного пожизненного приговора.

«Обеспечение правопорядка - один из важнейших факторов стабильного социально-экономического развития страны и региона, - сказал, выступая в ходе заседания, Президент Татарстана Рустам Минниханов. - Нашей главной задачей является комплексное противодействие экстремизму, терроризму и организованной преступности прежде всего среди молодежи. В прошлом году благодаря совместным усилиям судов и правоохранительных органов вынесены приговоры по 29 уголовным делам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, к уголовной ответственности привлечены свыше 60 человек. Блокирован доступ к размещению в сети Интернет экстремистских материалов».

По словам Рустама Минниханова, большая роль принадлежит судам в формировании единой правоприменительной практики, направленной на защиту интересов и прав граждан, в том числе обманутых вкладчиков и лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В Татарстане продолжаются мероприятия по материально-техническому обеспечению судов. В ближайшее время откроются здания районных и городских судов, которые сейчас строятся.

Благодаря установленным на всех судебных участках веб-камерам в республике отмечен значительный рост числа рассмотренных дел об административных правонарушениях - с использованием видеоконференцсвязи.

За последние три года на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судов было выделено более 1 млрд рублей. Кроме того, был увеличен штат аппарата мировых судей на 33 единицы.

С 1 июня 2018 года в работе районных и городских судов будут применяться практики института присяжных заседателей. Законопроект о создании окружных апелляционных и кассационных судов предусматривает размещение одного из кассационных судов в Казани.

«В республике действует и постоянно совершенствуется система электронного документооборота, в которую вовлечены и суды, - отметил Рустам Минниханов, говоря об информационных технологиях. - Наработанный у нас в республике опыт был положен в основу постановлений пленума Верховного суда России об использовании документов в электронном виде».

В работе совещания также приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, руководители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Президента РТ.