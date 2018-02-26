Завершается февраль, а с ним и зима. О начале весны и народных приметах марта рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



В календаре древних римлян март был принят за начало года. Его назвали мартусом - в честь бога войны Марса. Так что современное название месяца пришло к нам из Византийской империи. А до этого в Древней Руси его величали березень, ибо в это время было принято жечь березу на уголь, который широко использовался для розжига печей, самоваров, утюгов и в качестве лечебного средства от множества заболеваний.

Март красен яркими зорями, игрой лучистого солнца в небесной синеве, появлением первых кучевых облаков - предвестников весенне-летней неустойчивости атмосферы. В народном календаре у марта много наименований, и все они отражают долгожданные весенние преобразования после долгой зимы. Главная его характеристика - солнечник. Солнышко в марте с каждым днем припекает все сильнее, начинает звенеть капель. Отсюда и другие названия марта: капельник, капелюжник. Из-за быстрого снеготаяния и появления на земле первых проталин, разрушения зимних дорог звался март протальником и дорогорушителем. За холодные ветра славился как свистун и ветронос. Из-за горячих солнечных лучей про март говорили: «Тепло веет, стариков греет». Замечали, как от просыхающей земли теплый парок поднимается, с вешних полей пахучим ветерком тянет - отсюда еще одно название: парник. Март и огородник, потому что на огород зовет: приходит пора заниматься рассадой.

На территории Татарстана и в Казани по погодным проявлениям переход от зимы к весне бывает очень контрастным. По многолетним данным по Казани, средняя температура воздуха от февраля к марту отличается на целых 7 градусов - в феврале 11,6, а в марте всего 5,1 гр. мороза. Сумма осадков, выпадающих в течение марта, самая меньшая в году - по среднемноголетним данным для Казани, составляет 21 миллиметр. Отсюда еще одно название марта: сухий.

Погода в марте бывает переменчивой, ясные дни могут резко смениться пасмурным небом и холодным ветром. Так что в арсенале у марта и морозы, и оттепели. Вплоть до середины месяца зима еще показывает свой характер - выпадает снег, метут метели, случаются и морозы под 30 градусов. И только со второй половины марта в солнечные дни все ощутимее становится дыхание весны: заметно оседают снега, появляются лужицы на дорогах и вовсю капает с крыш.

По прогнозу Гидрометцентра март этого года в Казани и пригородах ожидается немного теплее обычного. Прогнозируемая месячная сумма осадков будет больше средних многолетних значений. Погода станет плавно перетекать от февральских холодов к весеннему теплу. В первой пятидневке ночные морозы при прояснении местами будут достигать еще 20 - 22 гр. мороза. В это время уже проявляется большая разница температур в течение суток: днем на солнце ожидается прогрев до 8 - 10 гр. мороза.

Затем прогнозируется мощный вынос южного тепла, осадки в виде мокрого снега будут переходить в моросящий дождь, температура днем резко повысится до 0 - 2 гр. тепла.

Всю вторую декаду марта погоду начнут формировать северо-западные циклоны. Атмосферные фронты принесут много снега, временами короткие метели и усиление ветра. Преобладающая температура в ночные часы 10 - 12, днем 3 - 5, ближе к 20-м числам - 0 - 2 гр. мороза. Последняя декада марта в целом пройдет по стандарту, хотя прогнозируется немного более облачной, чем бывает по статистике. Для неустойчивой погоды обычно характерен переход осадков от снега в мокрый снег, в конце месяца с дождем. Завершится март неустойчивым, но приятным потеплением - до 2 - 4 гр. мороза ночью и до 3 - 5 гр. тепла днем, что приведет к активному таянию снега.

Издревле крестьяне ждали прихода весны, чтобы начать заниматься посевными работами. Потому существует так много всевозможных народных примет, связанных с этим месяцем. Конечно же, примечали и погоду: если облака плывут высоко и быстро - к хорошей погоде; частые мартовские туманы - к дождливому лету. По погоде в марте судили о том, сколько продлится весна, насколько будет жаркое и сухое лето и каков ожидается урожай. Говорили, чем более март переменчив и чем больше осадков в начале весны, тем лучше будет урожай зерна и фруктов. Порой март впадает в крайности, пугая трескучими морозами. Но как правило, стужа в марте держится крайне недолго. А если и случались холодные ночи, то считалось, что они предвещают теплое лето с умеренными дождями. Примечали: дождливый март с первыми грозами - к дождливому и холодному лету, длинные сосульки обещают долгую весну, а отсутствие осадков - неурожайный год.