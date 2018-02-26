Итак, в корейском Пхенчхане завершились ХХIII зимние Олимпийские игры.

Не будем повторяться: сборная России не участвовала в этой Олимпиаде. Во всех справочниках будет указано, что медали завоевали атлеты из России, но сборной России на Олимпиаде не было. Такой вердикт предполагался еще до начала Олимпийских игр, но привыкнуть к этому нельзя.

Нам так и не дали даже на закрытии пройтись под российским флагом, а все из-за пресловутого мельдония у керлингиста и капель для носа у бобслеистки. Наших спортсменов опять зафиксировали как нарушителей, правда, на этот раз (заметим, после того, как ОКР внес штраф в размере 15 млн долларов) было сказано, что прием допинга россиянами уже не носит систематического характера. И МОК вроде как своей цели достиг. А вот восстановления в правах отдельных спортсменов и собственно ОКР пока не последовало, хотя и признается, что Россия на пути к выздоровлению.

Ну да бог им судья. Главное для этой Олимпиады то, что мы все же выступили, пусть и завоевали не столько медалей, сколько могли бы. Вспомним тех же Шипулина, Ана и Устюгова. Не факт, что все трое смогли бы в Пхенчхане завоевать по золоту, но то, что конкуренция и уровень турнира от этого только выиграли бы, несомненно.

Порадуемся за тех, кто в Пхенчхане ковал победу, порадуемся и будем ими гордиться. Кто мог рассчитывать, что наши лыжники принесут России восемь медалей?

Но они, вчерашние запасные, смогли доказать всему миру, что ничего никуда не делось. Настоящим подвигом можно считать выступление на Олимпиаде лыжника Александра Большунова. Но разве татарстанец Андрей Ларьков был в чем-то хуже? Он поработал на команду - честь ему и хвала, и две олимпийские медали достались ему по праву. И лыжница Анна Нечаевская молодец, а фигуристка Евгения Тарасова и вовсе может считать свою серебряную медаль в команде золотой, ведь в своем виде она с партнером была лучшей.

Вообще, четыре медали у Татарстана - это огромный успех. Попробуйте возразить. Именно эти медали и будут развивать зимние виды спорта в нашей республике.

Про хоккейную сборную России уже много говорилось, добавим только: за ребят стоит порадоваться. Можно долго спорить об уровне турнира и рассуждать, что было бы, появись там игроки НХЛ. Тогда это был бы другой турнир - да, но мы себе соперников не выбирали. И принесли России одну из двух золотых медалей.

А подвиг наших фигуристок и вовсе запредельного уровня. И Загитова, и Медведева - две наши большие умницы, неимоверно сильные физически и по духу девочки, пусть и хрупкие на вид.

Так что в сложнейших условиях наша команда выступила более чем успешно. И спасибо спортсменам за это - благодаря им в России теперь зажгутся тысячи маленьких спортивных звездочек. Вот вам итог Олимпиады и выступления российской сборной, которая все-таки была.