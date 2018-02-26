Одиннадцатилетняя казанская школьница из Казани Олеся Машейко успешно прошла этап «слепых» прослушиваний пятого сезона популярного вокального телешоу.
Для своего выступления Олеся выбрала песню из репертуара певицы Елки «Я грею счастье»:
Я грею счастье внутри.
Смотри, оно с тобою связано.
Глаза мои завязаны,
но я все вижу.
Я грею счастье внутри.
Смотри, оно с тобою связано.
Мне все про все рассказано,
И я все помню!
Она пела искренне, проникновенно, и к ней повернулся Валерий Меладзе. Он был потрясен и растроган до слез, увидев перед собой девочку в очках. Олеся рассказала, что у нее проблемы с глазами, она незрячая. А музыка поднимает ей настроение. Она занимается не только вокалом, но и учится в музыкальной школе по классу флейты.
В прошлом году Олеся стала победительницей 10-го республиканского фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана - 2017». А вместе с сестрой Настей завоевала Гран-при фестиваля «Добрая волна».
В телепроекте Олеся продолжит свое участие в команде Валерия Меладзе. Пожелаем ей удачи!
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