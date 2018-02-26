Для своего выступления Олеся выбрала песню из репертуара певицы Елки «Я грею счастье»: 

Я грею счастье внутри.
Смотри, оно с тобою связано. 
Глаза мои завязаны, 
но я все вижу. 
Я грею счастье внутри.
Смотри, оно с тобою связано. 
Мне все про все рассказано, 
И я все помню! 

Она пела искренне, проникновенно, и к ней повернулся Валерий Меладзе. Он был потрясен и растроган до слез, увидев перед собой девочку в очках. Олеся рассказала, что у нее проблемы с глазами, она незрячая. А музыка поднимает ей настроение. Она занимается не только вокалом, но и учится в музыкальной школе по классу флейты. 

В прошлом году Олеся стала победительницей 10-го республиканского фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана - 2017». А вместе с сестрой Настей завоевала Гран-при фестиваля «Добрая волна». 
В телепроекте Олеся продолжит свое участие в команде Валерия Меладзе. Пожелаем ей удачи!