Одиннадцатилетняя казанская школьница из Казани Олеся Машейко успешно прошла этап «слепых» прослушиваний пятого сезона популярного вокального телешоу.



Для своего выступления Олеся выбрала песню из репертуара певицы Елки «Я грею счастье»:

Я грею счастье внутри.

Смотри, оно с тобою связано.

Глаза мои завязаны,

но я все вижу.

Я грею счастье внутри.

Смотри, оно с тобою связано.

Мне все про все рассказано,

И я все помню!

Она пела искренне, проникновенно, и к ней повернулся Валерий Меладзе. Он был потрясен и растроган до слез, увидев перед собой девочку в очках. Олеся рассказала, что у нее проблемы с глазами, она незрячая. А музыка поднимает ей настроение. Она занимается не только вокалом, но и учится в музыкальной школе по классу флейты.

В прошлом году Олеся стала победительницей 10-го республиканского фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана - 2017». А вместе с сестрой Настей завоевала Гран-при фестиваля «Добрая волна».

В телепроекте Олеся продолжит свое участие в команде Валерия Меладзе. Пожелаем ей удачи!