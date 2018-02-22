В России, как и во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания из года в год остаются основной причиной смерти среди населения. Ежегодно более 1 миллиона россиян умирают от инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца. При этом сейчас данные недуги встречаются даже у 30-летних, чего раньше, по словам докторов, не было.



Мы ходим на работу или учебу, занимаемся домашними делами, физическими упражнениями, питаемся обычными продуктами. Во всех этих буднях мы редко задумываемся о том, что наносит вред одному из наших главных органов - сердцу. Какое же воздействие на сердце оказывают наша работа, привычки, спортивные занятия, рацион питания, регулярные волнения? Рассказывает нам обо всем этом главный кардиолог Минздрава РТ, заслуженный врач России и Татарстана, академик АН РТ Альберт Галявич.

- Сейчас ведется достаточно активная пропаганда спортивного образа жизни. Совсем еще юные парни стремятся накачать мышцы, быть похожими на Арнольда Шварценеггера, девушки увлечены беговыми дорожками. А вреден ли для сердца спорт?

- Для ответа на этот вопрос важно разграничить силовые тренировки и циклические нагрузки. Упражнения с различного рода отягощениями - гирями, гантелями, а также подтягивания, отжимания, жимы, приседания со штангой, планки, тяги для сердца вредны. Во время выполнения того же подъема гантели повышается кровяное давление, сердцу приходится выталкивать кровь из сосудов. Со временем сердцу оказывается все труднее это делать. Происходит застой крови в левом желудочке, отчего он увеличивается в размерах. Такие изменения часто встречаются у тяжелоатлетов. Существует даже специальное понятие - «сердце штангиста». Другой момент: чем больше сердце перекачивает крови, сокращается, работает, тем быстрее оно изнашивается. Если регулярно по 3 - 5 раз в неделю заниматься силовыми нагрузками, через несколько лет могут начаться патологические изменения в работе сердца.

- А как кардионагрузки влияют на сердце?

- Для сохранения здоровья сердца достаточно 150 минут в неделю уделять нагрузкам умеренной интенсивности. Это могут быть ходьба, плавание, лыжная прогулка, бег, катание на велосипеде, йога. Во время циклических нагрузок организм насыщается кислородом, нормализуются показатели артериального давления, увеличивается эластичность сердца, укрепляется сердечно-сосудистая система. Регулярные нагрузки умеренной интенсивности очень полезны, в отличие от силовых тренировок.

- Риски для сердца существуют не только при занятиях спортом, но и в повседневной работе. Представители каких профессий больше всего подвержены болезням сердца?

- Это профессии, где есть риск, постоянные экстренные ситуации, круглосуточная работа. Чаще остальных с болезнями сердца сталкиваются авиадиспетчеры, диспетчеры железнодорожных линий, машинисты, летчики, водители, металлурги, строители. В категории риска находятся работники служб спасения, сменные сотрудники - охранники, полицейские. На состоянии сердца негативно сказываются малоподвижная, сверхурочная работа. Доказано, что дольше живут представители профессий, связанных с умственной деятельностью: писатели, ученые, литераторы, композиторы.

- Альберт Сарварович, что делает с нашим сердцем стресс? Правда, что регулярное напряжение - путь к инфарктам?

- Хронический стресс, регулярные нервные потрясения, напряжения способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний - от нарушений ритма, атеросклероза до инфаркта и острого сердечного приступа. Переживания, отрицательные эмоции, ссоры вызывают выброс адреналина, учащенное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов и - как следствие - повышение артериального давления. Некоторые после стресса замечают, что у них появляются одышка, тянущая и ноющая боль в сердце, усиление тревожности. Нужно стараться ни с кем не ругаться, спокойно реагировать на что-то плохое.

- Хочется еще поговорить о питании. Известно, что, к примеру, животные жиры вредны для сердца. А что, наоборот, полезно?

- Благоприятно на работе сердца и сосудов сказываются продукты, богатые жирными кислотами омега-3. Это скумбрия, сельдь, лосось, грецкие орехи, фасоль, авокадо, семена льна. Они укрепляют сосуды, снижают уровень так называемого плохого холестерина, снижают кровяное давление. Черника богата антиоксидантами, которые защищают сосуды от повреждений. Шпинат, спаржа и другие зеленые листовые овощи, чеснок, помидоры способствуют нормализации работы сердца. Оливковое масло, орехи, курага полезны для сосудов.

Для здоровья сердца стоит ограничить потребление насыщенных жиров - куриной кожи, мяса, яичного желтка, фастфуда, пальмового масла. Вредны трансжиры - они содержатся в кондитерских изделиях, чипсах, печеньях, пирожных и так далее.

Употребление соленой еды, соевого соуса, магазинных приправ для блюд, солений также негативно сказывается на работе сердца. Наконец, избыток сахара, к примеру, является одной из причин образования атеросклеротических бляшек. Что касается напитков, то алкоголь, в особенности пиво, водка, крайне негативно сказываются на работе сердца.

Кстати, доказано, что люди, негативно относящиеся к жизни и прибывающие в плохом настроении, больше подвержены инфарктам или инсультам. Так что старайтесь всегда сохранять позитив и улыбку.