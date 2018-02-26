Следить за своим питанием важно в любом возрасте, особенно в пожилом. От того, что мы потребляем, во многом зависит наше здоровье. Поэтому не стоит давать себе послабления и налегать на кулинарные изыски. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ опубликовали правила питания для людей в возрасте от 60 лет и старше.



1. Осторожнее с солью. В пожилом возрасте нередко теряется чувствительность к соленым или горьким вкусам. Поэтому люди часто пересаливают блюда. Между тем избыток соли может привести к гипертонии, увеличению нагрузки на почки и даже инсульту. Старайтесь ограничить потребление соли, а в качестве заправки использовать травы и полезные масла.

2. Правильный завтрак. С возрастом пищеварение замедляется, что приводит к выработке меньшего количества слюны и желудочного сока. В итоге организм может недополучать различные витамины. По этому вопросу желательно проконсультироваться с врачом. Специалист даст необходимые рекомендации. Что касается утреннего приема пищи, то идеальным завтраком станет овсянка. Она содержит много клетчатки, сложные углеводы и доступна по цене.

3. О сочетании лекарств с пищей. Прием препаратов может влиять на вкусовые рецепторы и аппетит. Если привычная пища стала для вас пресной или вы вдруг потеряли аппетит, стали есть больше обычного, то это повод обратиться к врачу, проверить, насколько вам подходят подобранные медикаменты.

4. Правильный вид еды. С возрастом может стать тяжелее пережевывать пищу. Если во время еды у вас возникает покашливание, затрудняется дыхание, то стоит отдать предпочтение блюдам в виде пюре, печеным овощам и фруктам в протертом виде или в виде консервов.

5. Вода, вода и еще раз вода. По мере старения организма у человека слабеет чувство жажды. Однако пожилым людям все равно необходимо пить достаточное количество жидкости, в том числе и для предотвращения проблем с пищеварением.

6. Помните про белок. Важно потреблять не менее 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. Минимальная доза для женщин составляет - 45 граммов, для мужчин - 60 граммов. Это позволит поддерживать мышцы и кости в норме.

7. Больше кальция. Употребление положенной нормы кальция является отличным способом снижения хрупкости костей. Богаты кальцием молочные продукты - твердый сыр, кефир, творог, молоко. Однако не все взрослые люди хорошо усваивают лактозу - молочный белок. Если при приеме молочных продуктов вы испытываете тошноту и неприятные ощущения, то стоит попробовать заменить их или отказаться от них совсем.

8. Атмосфера за столом. Пожилому человеку важен не только контроль питания, но и забота. Даже красивая сервировка стола может поднять настроение. А позитивная психологическая атмосфера в свою очередь способствует хорошему пищеварению и самочувствию.

9. Больше омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, способны уменьшать воспаление, помогут справиться с болями при ревматоидном артрите. Употреблять рыбу лучше два раза в неделю в отварном или запеченном виде. Так лучше сохраняются все полезные элементы.

10. Следите за калориями. С возрастом количество калорий, необходимое для поддержания жизнедеятельности, уменьшается. Питаться необходимо пять раз в день небольшими порциями - три основных приема пищи и два перекуса. Это позволит избежать резкого набора веса, что отрицательно влияет на суставы и сердечно-сосудистую систему.