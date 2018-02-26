С 2018 года программа материнского капитала расширена. У родителей появились дополнительные возможности его использования. В частности, теперь средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат. Однако здесь имеются свои нюансы.

Подробнее о нововведениях журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Ежемесячная выплата

Семьи с низким доходом получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала при рождении второго ребенка с 1 января этого года. Если на одного члена семьи приходится менее 1,5-кратной величины прожиточного минимума, значит, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.

- В Татарстане сумма ежемесячной выплаты будет равна 8490 рублей, а среднедушевой доход не должен быть больше 13713 рублей на одного человека. То есть на семью из четырех человек это чуть более 54 тысяч рублей. Выплата будет предоставляться до достижения ребенком полутора лет, - рассказала начальник отдела социальных выплат регионального Отделения ПФР Гульсина Сабирова.

Отметим, что для назначения ежемесячной выплаты родителям необходимо иметь свидетельство о рождении детей, заявление, паспорт заявителя, сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета, открытого на заявителя. Подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. В этом случае деньги будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. Если же заявление подать спустя 6 месяцев, то выплата назначается со дня обращения за ней.

Дошкольное образование

Напомним, распоряжаться средствами материнского капитала на образовательные услуги детей можно было всегда. Однако раньше деньги на эти цели разрешалось использовать только через три года после рождения ребенка, теперь - практически сразу с момента появления малыша на свет. Деньги можно потратить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. Главное условие - наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

- В 2007 году в России были приняты беспрецедентные меры социальной поддержки молодых семей - материнский капитал. За годы действия программы в Татарстане этой возможностью, поддержкой воспользовались 248 тысяч семей. Более 70 миллиардов рублей получили наши семьи от государства. В первую очередь семьи потратили деньги на улучшение жилищных условий. Это практически 80 процентов. На сегодня большой популярностью также пользуется такое направление, как дошкольное образование ребенка, - отметила заместитель управляющего Отделением ПФР Асия Валиуллина.

Льготная ипотека

Российские семьи, в которых в 2018 - 2021 годах появится второй или третий ребенок, смогут также воспользоваться льготным кредитованием для улучшения жилищных условий: приобретения квартиры или дома, строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Льготную ипотеку можно гасить средствами материнского капитала.