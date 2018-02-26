Саима Ибрагимовна Ибрагимова - один из ведущих мастеров художественного перевода Республики Татарстан. Ее профессиональная деятельность многогранна и плодотворна. Она блестящий журналист, яркий публицист, авторитетный критик, опытный литературный редактор, прекрасный организатор, наставник, воспитавший целую плеяду талантливых литераторов. 1 марта Саима Ибрагимовна отмечает 90-летний юбилей, до сих пор сохраняя творческую активность.

Успехи Саимы Ибрагимовой в области литературного художественного перевода связаны с переводом прозаических произведений классиков русской и мировой литературы на татарский язык. Являясь в течение многих лет совместно с Киямом Миннибаевым руководителем творческой секции переводчиков при Союзе писателей Татарстана, она получила известность как последовательный сторонник и пропагандист перевода на родной язык лучших классических произведений мировой литературы. По ее инициативе был составлен и реализован пятилетний план по переводу на татарский язык художественных произведений мировой и русской классики.

Начиная с 1960-х годов в ее переводе увидели свет повесть Я.Козака «Марьяна Радвакова», рассказы о В.И.Ленине М.Шагинян и А.Исбаха в сборнике «Һәркемнең күңелендә», роман И.Ефремова «Туманность Андромеды» (совместно с Ф.Хасановым и Г.Хановым), роман Р.Стивенсона «Черная стрела», роман С.Григорьева «Александр Суворов», рассказы А.П.Чехова, роман М.Твена «Приключения Тома Сойера», рассказы и повести А.Гайдара, произведения А.Зегерс, Ги де Мопассана, А.Кристи и других писателей, которые были опубликованы отдельными изданиями или в общих сборниках. В творческом активе Ибрагимовой имеются переводы и с турецкого языка.

По мнению рецензентов, творческим достижением переводов Саимы Ибрагимовой является расширение художественных возможностей татарского языка и использование еще полностью не выявленных лексикографами литературных средств. «Главное, что отличает Саиму Ибрагимову как переводчика, - стремление отказаться от слепого следования оригиналу, умение избегать штампов, простота и живость языка», - отмечает Г.Ахунзянов творческий характер ее перевода. В заслугу Ибрагимовой он ставит уместное и соответствующее стилю произведения использование редких слов и значений, отсутствующих в словарях и почти не встречающихся на страницах прессы. Новелла Ги де Мопассана «История деревенской служанки» в переводе Саимы Ибрагимовой «звучит как произведение, написанное на родном языке» и «может служить образцом искусства перевода», писал Х.Миннегулов.

«Поскольку среди ее переводов произведения различных эпох и жанров - исторического, научно-популярного, приключенческого и других, ей постоянно приходится работать над повышением своего научного кругозора, - отмечала Л.Ихсанова. - Так, перевод книги С.Григорьева «Александр Суворов» был бы невозможен без глубоких знаний исторической обстановки, этнографических деталей, исторических терминов той эпохи».

Деятельность Саимы Ибрагимовой в печатных изданиях, как правило, приходилась на период их становления («Азат хатын», «Яшь ленинчы», «Донья», «Мәдәни җомга»). И в том, что эти издания стали в последующем любимыми татарским читателем изданиями, велика и ее заслуга. Саима Ибрагимова всегда уделяла приоритетное внимание воспитанию у читательской аудитории базовых нравственных ценностей - патриотизма, гуманизма, доброго отношения к людям, любви к труду, экологических ценностей, бережного отношения к культурному наследию.

Долгие годы работая в детской газете, она неустанно занималась воспитанием юных читателей на примерах замечательных людей и добрых дел. Творческая инициатива Ибрагимовой стала решающим фактором, обеспечившим победу газеты «Яшь ленинчы» на всесоюзном конкурсе среди 25 пионерских газет.

Во многом благодаря профессиональному и личному авторитету Саимы Ибрагимовой вокруг газеты «Яшь ленинчы» сложился коллектив авторов, в который входили видные писатели республики, талантливая молодежь. По ее инициативе различными рубриками газеты руководили такие крупные писатели, как Гумер Баширов и Фаиль Шафигуллин, Нурихан Фаттах и Газиз Мухаметшин. Активными авторами были А.Шамов, И.Гази, Г.Ахунов, М.Магдеев, Г.Абсалямов, Л.Ихсанова, И.Юзеев, Ш.Галиев.

Многие из литераторов, представляющих лицо современной татарской литературы, начинали свой творческий путь в «Яшь ленинчы» (Равиль Файзуллин, Зиннур Мансуров, Марсель Галиев, Мударрис Аглямов, Газинур Морат и др.) или прошли литературную закалку, работая в штате газеты (Зульфат, Ренат Харис, Рашит Ахметзянов, Рустам Мингалим, Камиль Каримов, Лябиб Лерон, Вакиф Нуриев и др.). Среди них немало тех, кто считает Саиму Ибрагимову своим наставником.

Ибрагимова организовала конкурс детской песни, к участию в котором привлекла лучших поэтов-песенников, композиторов, певцов республики, в результате чего обогатился репертуар детских песен.

На страницах газеты «Мәдәни җомга» и журнала «Сөембикә» Ибрагимова часто выступает с литературно-публицистическими статьями. Опытный редактор, она является составителем литературных, исторических сборников. Среди них особое место занимает сборник исторических, научных, литературных публикаций о татарской царице Сююмбике «Сөембикә ханбикә», вышедший в 2006 году уже во втором, дополненном издании. По мнению народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева, книгу можно оценить как антологию о царице Сююмбике, заслуживающую высочайшей оценки.

Ибрагимова сыграла неоценимую роль в увековечении имени царицы Сююмбике и возникновении сююмбикеведения как самостоятельного направления в науке и искусстве. Благодаря ее изысканиям был выявлен и сформирован круг ученых, деятелей культуры и искусства, в чьем творчестве нашла отражение тема Сююмбике. Этот вклад Саимы Ибрагимовой в татарскую культуру заслуживает особого признания.