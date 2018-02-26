Утром 22 февраля в казанском парке Победы состоялась церемония возложения венков к Вечному огню. Почтить память воинов, которые погибли, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, приехали делегации всех муниципалитетов РТ.



Венки и цветы к Вечному огню возложили 46 делегаций: от всех 43 муниципальных районов и 2 городских муниципальных образований - Казани и Набережных Челнов, а также от Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

Торжественное мероприятие, посвященное столетию создания Красной Армии, состоялось в ГБКЗ имени С.Сайдашева. Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении назвал День защитника Отечества праздником чести, доблести, мужества и бесконечной любви к Родине.

«Уважаемые ветераны вооруженных сил, товарищи генералы, офицеры, мичманы, прапорщики и солдаты! Мы собрались в преддверии торжественной даты - Дня защитника Отечества. 23 Февраля - праздник чести, доблести, мужества и бесконечной любви к Родине. Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, жизнь которых всегда была ярким примером мужества. Мы помним тех, кто погиб в бою, защищая страну. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 226 наших земляков», - сказал Президент РТ, обращаясь к собравшимся в зале.

Рустам Минниханов отметил, что советские и российские войска проявили стойкость и мужество на войне в Афганистане, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии, в ходе миротворческих миссий и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Он выразил признательность всем, кто сейчас находится на службе, защищая многонациональную страну.

Начальник Казанского высшего военного (танкового) командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков отметил, что примером верного служения Отчизне для всех является подвиг и героизм советских воинов во имя победы в Великой Отечественной войне. 226 представителей республики стали Героями Советского Союза, более 200 тысяч были награждены орденами и медалями. На территории Татарстана прошли военную подготовку свыше 180 тысяч человек, были сформированы 2 авиационные и 7 стрелковых дивизий. В годы Великой Отечественной войны вся промышленность Татарстана работала на оборону.

В торжественном мероприятии приняли участие первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Герой Советского Союза Борис Кузнецов. Для собравшихся в БКЗ состоялся праздничный концерт.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил удостоверения к боевым орденам СССР и госнаграды Татарстана, а также благодарности Президента РТ восьми жителям республики. Ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени удостоен Савелий Антиков, ордена Красной Звезды - Николай Кальницкий и Идрис Мингалеев. Награды получили родственники двух погибших на войне и умершего в послевоенные годы ветеранов.

Медаль РТ «За доблестный труд» получили военный комиссар Рыбно-Слободского района Фарид Вагапов, доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Казанского высшего военного командного училища Владимир Еремеев и преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Казанского высшего военного командного училища Сергей Петряков.

Благодарностями Президента РТ отмечены военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Фарид Мингариев и начальник отдела материально-технического обеспечения Казанского высшего военного командного училища Василий Сыскетов.