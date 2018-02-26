Строительство КНС «Заречная» с подводящими и отводящими коллекторами ведется с ноября 2016 года.

На канализационно-насосной станции уже возведены 5 новых камер из 7 запланированных, проложены 3 тоннеля диаметром 2 метра и протяженностью 300 метров, ведется строительство 7-километровой линии электроснабжения.

На станции будут построены два новых напорных коллектора протяженностью более 10 км и проведена реконструкция существующего коллектора. При выводе КНС на проектную мощность нормативным канализованием обеспечат 650 тыс. жителей Заречья.

Все эти работы ведутся в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал». Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Уже начаты 300 мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и развитие городской системы водоснабжения и водоотведения, рассчитанных на 12 лет.

Ввод в действие насосной станции «Заречная» позволит «Водоканалу» принимать дополнительно еще 2,5 тыс. куб. метров в час на первом этапе.

Проектная мощность насосной станции после завершения всех этапов составит 20 тыс. куб. метров в час.

В мае 2018 года планируется завершить работу над проектом, который позволит избавить Казань от неприятного запаха, идущего от биологических очистных сооружений канализации, расположенных в районе поселка Отары.

Напомним, в 2017 году началось строительство специальных конструкций для устранения этой проблемы. Планируется укрыть «колпаками» 25 объектов общей площадью 20 тыс. кв. метров. На данный момент работы выполнены на 30%. Для реализации проекта из бюджета города было выделено 203 млн рублей, из бюджета республики - 326 млн, из средств «Водоканала» - 44 млн руб. Общая стоимость проекта составляет 573 млн рублей.

В 2018 году начнется строительство цеха по термомеханической переработке осадка, образующегося на очистных сооружениях канализации. Для решения проблемы накопленного илового осадка на существующих иловых площадках общей площадью более 100 га планируется проведение рекультивационных работ.

Сейчас ведутся предпроектные экспериментальные исследования, по итогам которых будет выбрана технология рекультивации и разработан соответствующий проект.

Кроме этого, в 2017 году МУП «Водоканал» построил 2,5 километра водопроводной сети. Теперь к городским инженерным сетям подключены две новые школы в Азино, лыжная база в Кировском районе, МФЦ в поселке Отары, врачебный офис в поселке Вознесенское. В поселке Сухая Река решена проблема нехватки питьевой воды - пробурены две дополнительные скважины.

Ведутся работы по улучшению состояния сетей и коллекторов в центральной части города, городских поселках. В этом году большие работы будут проведены в поселке Мирном, в 2019 году - в Дербышках.