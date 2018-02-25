Момент совершения кражи запечатлен камерами видеонаблюдения.
Из дербышкинского храма неизвестный похитил старинную икону, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. Заявление о краже было подано в ОП «Дербышки» 23 февраля. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент кражи. Мужчина воспользовался моментом, когда в храме никого не было и забрал икону вместе с киотом. В настоящее время полицейские полагают, что к совершению преступления причастен 49-летний казанец.
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