Мужчина разместил видеозапись в открытом доступе.
Житель Бугульмы заплатит штраф в размере 2 тыс. рублей за размещение видеоролика с противоправным контентом на своей странице в социальной сети. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В видеоролике, который находился в открытом доступе, присутствовало изображение коловрата-свастики, сходной с нацистской символикой до степени смешения. Бугульминская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Правонарушитель заплатит штраф, а незаконный контент удален.
Loading...