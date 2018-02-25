В Татарстане продолжается серия обучающих семинаров для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, организованных Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.

Особое внимание будет уделено работе с «мобильными избирателями» – гражданами России, находящимися в отпуске, командировке, или проживающих не по месту прописки. Для того, чтобы избиратель смог проголосовать на удобном для него участке, ему необходимо заполнить онлайн-заявление на сайте госуслуг, заполнить заявление в многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии с 31 января по 12 марта, а с 25 февраля также и в любой участковой избирательной комиссии.

Кроме этого, важной темой обучения станет работа членов участковых избиркомов с КОИБ – комплексом обработки избирательных бюллетеней.

Каждый КОИБ оборудован сканирующим устройством для ввода бюллетеней и принимает только по одному бюллетеню за раз. Кроме того, сканирующее устройство позволяет определять принадлежность бюллетеня к участковой комиссии, и в случае, если бюллетень относится к другому «участку», он не будет учтен при подсчете голосов. Подделать результаты голосования с помощью «хакерского взлома» также невозможно – у комплекса нет подключения к сети Интернет.

Помимо практической части – работе с КОИБ, обучение включает также и теоретическую – рассмотрение жалоб, заявлений, работу со списком избирателей, протоколами. Завершится семинар деловой игрой, которая нацелена на детальную отработку действий членов комиссий непосредственно в день голосования.

«Установка КОИБ, введение нового формата голосования по месту пребывания позволят сделать эти выборы одними из самых комфортных для избирателей, еще более открытыми и прозрачными», - уточняет Председатель Центральной избирательной комиссии Мидхат Рафкатович Шагиахметов.

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

Обучение членов избирательных комиссий ИКМО г.Казани пройдет 1 и 2 марта, по адресу ул.Пушкина, 86 (НКЦ). Начало обучения 1 марта: в 10:00 и в 13:00 (Обучение ТИК Авиастроительного, Ново-Савиновского и Вахитовского и Приволжского). Начало обучения 1 марта: в 10:00 и в 13:00 Кировского, Московского и Советского).