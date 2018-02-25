Это касается поездов внутрироссийского сообщения.
В мае участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах внутрироссийского сообщения, информирует сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Ограничений по числу поездок и классам обслуживания нет. С каждым инвалидом и участником может ехать один сопровождающий, также бесплатно. Оформление проездных документов производится в кассах на основании документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего право на льготу.
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