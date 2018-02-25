Мужчина дал полицейскому 500 рублей, чтобы его не оштрафовали.
54-летний водитель из столицы РТ признан виновным в мелком взяточничестве. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Суд установил, что казанец, 5 декабря минувшего года, передал полицейскому 500 рублей прямо в салоне патрульного авто. Мужчина надеялся, что за это инспектор откажется составлять протокол об административном правонарушении. Но противоправные действия мужчины были пресечены.
Свою вину казанец не признал. Суд назначил ему штраф в 12 тыс. рублей.
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