Двое молодых людей отобрали у мужчины 35 тыс. рублей в центре Казани.
Сотрудники ППС УМВД России по г. Казани в кратчайшие сроки раскрыли преступление, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Двое молодых людей 16 февраля отобрали у 30-летнего мужчины 35 тыс. рублей. Это произошло ранним утром у дома №9 по ул. Университетская. Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения. В результате розыскных мероприятий сотрудники ППС задержали двух молодых людей, приметы которых совпадали с грабителями. При личном досмотре у подозреваемых была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ.
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