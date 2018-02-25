В пятницу в детском городе профессий, расположенном на стадионе «Казань-Арена», состоялся праздник. Он был приурочен ко Дню защитника Отечества. Основные торжества прошли у профессиональной станции, созданной ПАО «Казанский электротехнический завод».

Ее появление в детском городе - инициатива генерального директора КЭТЗ Владимира Гинсбурга.

- Человек чувствует себя более уверенно, когда есть плечо единомышленника, друга. Сейчас, к сожалению, дети стали жить более разрозненно. Телефоны, компьютеры - это все способствует их индивидуальному развитию. А в таком детском городе ребята, в том числе и наших сотрудников, могут пообщаться, увидеть разные профессии. Этот формат позволит родителям ближе познакомиться, а детям провести время с интересом и пользой. Здесь ребята увидят, как рождается техника, куда движется научная мысль, - отметил Гинсбург.

Разработкой станции занимался творческий коллектив завода. На ней представлены платы, микросхемы, отражено развитие техники. Работа цехов и служб завода представлена на примере создания электронного звонка. Тематический фильм помогает посетителям станции собрать его своими руками.

Совершенствуют свои навыки ребята на конструкторе «Знаток», который позволяет создать 999 схем. Есть на станции и Arduino-проект - это контроллеры, которые подключаются к компьютерной программе, благодаря чему юные техники могут управлять работой светодиодов. В скором времени на станции появится стенд, посвященный системе управления холодильниками. На нем разместятся учебные пульты, через которые посетители станции будут самостоятельно настраивать работу холодильника.

- На стенде дети будут видеть, как включается конкретное устройство, как работает модель. Это не сложно. Все зависит от того - как объяснить и показать. Мы хотим развить эту тематику так, чтобы ребята могли макетировать на беспаечной плате детали узлов, которые встречаются в системе управления, - рассказал начальник научно-технического отдела КЭТЗ Александр Благовещенский.

Рядом со станцией установлен аттракцион «Танковый биатлон», разработанный сотрудниками завода, который пользуется большой популярностью у детей.

До начала праздника ветераны и руководство завода осмотрели все станции, после чего прошли в холл. Здесь состоялась пресс-конференция с юными журналистами детского города. Ребята поинтересовались у ветеранов - как они пришли на завод, какое место в их жизни оставило предприятие. Среди гостей был Галимьян Мустафин, которому идет 92-й год. Он - ветеран ВОВ, после войны отслужил 30 лет пограничником, а на заводе проработал с 1988 по 2006 годы.

Обменявшись опытом с молодым поколением, ветераны подарили им бескозырки и сами получили памятные подарки. Бескозырка - неслучайный подарок, ведь КЭТЗ производит аппаратуру для кораблей ВМФ. После пресс-конференции гости отправились на праздничный концерт. Перед ними выступила творческая молодежь завода и детский коллектив. А в конце праздника для ребят прошли конкурсы и мастер-классы.