Мужчина стал жертвой мошенников.
Татарстанец при продаже гаража отдал мошенникам 84 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Мужчина разместил объявление о продаже гаража в сети Интернет. Спустя какое-то время ему позвонил неизвестный, с предложением о покупке. Неизвестный не мог передать продавцу деньги наличными и предложил воспользоваться переводом на банковскую карту. Потерпевший пришел к устройству самообслуживания в местном отделении банка и набрал комбинацию цифр, которую ему диктовал злоумышленник. В итоге с карты мужчины были выведены более 84 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ.
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