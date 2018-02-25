Их добычей стали два ноутбука и ювелирные изделия.

22 февраля в Менделеевске неизвестные отжали пластиковое окно частного дома и похитили у 52-летней женщины ювелирные изделия и 2 ноутбука, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Сумма похищенного составила 42 тыс. рублей. Полицейские установили, что к совершению преступления причастны две девушки и молодой человек из Набережных Челнов. В Менделеевск они приехали в гости к родственникам.

Оперативники задержали двух подозреваемых (ранее судимых), они дали признательные показания. Похищенное также изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.