Молодой человек оставил на зарядке автомобильный аккумулятор.
Минувшим вечером на ул. 40 лет Победы в Чистополе горело помещение шиномонтажа. Ситуация осложнялась тем, что рядом расположена АЗС, пишут «Чистопольские известия». Площадь пожара составила 24 кв. метра, помещение выгорело полностью. Как удалось выяснить, причиной инцидента стал автомобильный аккумулятор. Сотрудник шиномонтажа оставил его на зарядке и ушел домой. Зарядное устройство замкнуло, что привело к возгоранию обшивки помещения.
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