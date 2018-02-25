Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Эти работы МУП «Водоканал» выполняет в рамках проекта по модернизации своих объектов.  

Кроме этого, в 2017-м  году МУП «Водоканал» построил 2,5 километра водопроводной сети. Теперь к городским инженерным сетям подключены две новые школы в Азино, лыжная база в Кировском районе, МФЦ в поселке Отары, врачебный офис в поселке Вознесенское. В поселке Сухая река решена проблема нехватки питьевой воды – пробурены две дополнительные скважины. 

В планах на 2018-й год строительство новых сетей и реконструкция существующих. В частности, модернизация водозабора «Мирный».