На КНС «Заречная» построено 5 новых камер из 7 запланированных. Также возведены 3 тоннеля диаметром 2 метра, протяженность 300 метров, ведется строительство 7-километровой линии электроснабжения.

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Эти работы МУП «Водоканал» выполняет в рамках проекта по модернизации своих объектов.

Кроме этого, в 2017-м году МУП «Водоканал» построил 2,5 километра водопроводной сети. Теперь к городским инженерным сетям подключены две новые школы в Азино, лыжная база в Кировском районе, МФЦ в поселке Отары, врачебный офис в поселке Вознесенское. В поселке Сухая река решена проблема нехватки питьевой воды – пробурены две дополнительные скважины.

В планах на 2018-й год строительство новых сетей и реконструкция существующих. В частности, модернизация водозабора «Мирный».