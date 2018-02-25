В 2017 году МУП «Водоканал» построил и модернизировал объекты на сумму в 900 млн рублей. В этом году предприятие планирует израсходовать на эти цели 1,3 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В прошлом году было начато строительство конструкций для устранения неприятного запаха, идущего от биологических очистных сооружений канализации. Планируется укрыть «колпаками» 25 объектов общей площадью 20 тысяч кв. метров. Стоимость проекта почти 580 млн. рублей.

На данный момент работы выполнены на 30%. Завершить строительство планируют в мае 2018 года.