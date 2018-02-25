В столице Татарстана на случай паводков подготовлены 11 пунктов временного размещения населения, в которых могут разместиться свыше 3,5 тысяч человек. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.



Согласно информации, предоставленной Управлением гражданской защиты города, подготовлено все необходимое оборудование и снаряжение, а также 6 лодок и 7 мотопомп. Всего в Казани организованы 127 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, свыше 2,3 тысячи мешков с песком и почти 850 трапов.

На сегодня Казань от паводковых вод защищают 11 дамб, 3 берегоукрепления, 2 плотины, 12 открытых и закрытых дрен, 3 закрытых коллектора и 7 насосных станций.

Подтопления ожидаются в поселках, через которые протекают реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. Управление гражданской защиты настоятельно рекомендует населению, проживающему в них, застроховать имущество, строения и при необходимости перенести запасы из подвалов в более безопасное место.