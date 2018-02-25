В воскресенье в Казани стали известны имена победителей и призеров чемпионата Республики Татарстан среди мужчин и женщин по русским шашкам.

В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 7 туров, приняло участие 37 шашистов из Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Нурлата, Сабов, Сарманово, Тетюш и Казани. Среди участников были международный гроссмейстер, три международных мастера, два мастера спорта России и 14 кандидатов в мастера спорта.

Среди мужчин в упорной борьбе победу одержал международный гроссмейстер, двукратный победитель Кубка мира, заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова Дмитрий Цинман. Дмитрий набрал 6 очков из 7 возможных. Серебряным призером турнира стал его ученик, международный мастер, победитель этапов Кубка мира, экс-чемпион Республики Татарстан Денис Шогин, который также набрал 6 очков, но уступил по дополнительным показателям. Главной сенсацией соревнований стало 3 место 14-летнего учащегося казанской шахматной школы, кандидата в мастера спорта Николая Гаврилова (тренер - Храменков В.А.), который набрал 5 очков и опередил двух международных мастеров - бронзового призера Кубка мира Андрея Гнелицкого и победителя первенства Европы среди юниоров Шамиля Гаязова.

Среди женщин чемпионкой Республики Татарстан в очередной раз стала мастер спорта России, многократная чемпионка России и Европы среди инвалидов по зрению Елдыз Гатауллина, в активе которой 6 очков из 7 возможных. По 5,5 очка набрали совсем молодые учащиеся казанской шахматной школы Дарья Пигачева (тренер - Храменков В.А.) и Дарья Шонина (тренер - Шайдуллов Ф.Х.), став соответственно серебряным и бронзовым призерами турнира.