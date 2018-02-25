В настоящее время работы начались на 13 объектах.
В 2018 году в РТ отремонтируют 14 детских оздоровительных лагерей. Об этом в ходе республиканского совещания в Доме Правительства заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ. Ремонт 14 объектов (на 13 работы уже начались) обойдутся в 112 млн рублей. Кроме того, запланировано строительство 6 ДОЛ (стоимость – 40,5 млн рублей) и реконструкция одного детского оздоровительного лагеря (она обойдется в 40 млн рублей).
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