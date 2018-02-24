На эти деньги обустроят 60 объектов по всей республике.
2,65 млрд рублей – таков объем финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» на этот год. Об этом в ходе республиканского совещания в Доме Правительства заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ. На эти деньги будет проведено обустройство объектов во всех муниципальных районах республики (28 парков, 16 набережных и пляжей, 7 улиц, 5 скверов, 3 бульвара, 1 площадь). Из указанной суммы 2 млрд рублей – деньги из бюджета РТ, а 655 млн. 108,9 тыс. рублей поступят из бюджета РФ.
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