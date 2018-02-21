Пожар произошел вчера днем в селе Шильнебаш Тукаевского района, сообщение об этом было размещено на сайте ГУ МЧС РФ по РТ.
Загорелся бревенчатый дом на две семьи. Прибывшие на место событий пожарные сумели справиться с разбушевавшейся стихией, потушив возгорание площадью 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших – пенсионерку 1939 года рождения спасли соседи, от госпитализации она отказалась. Эксперты озвучили предварительную версию причины пожара - нарушение правил устройства и использования печей.
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