Согласно информации, опубликованной Business Insider со ссылкой на исследование Berenberg Research, вопреки сложившимся стереотипам, современная молодежь в мире предпочитает крепкий алкоголь пиву.
Согласно проведенному исследованию, большинство представителей так называемого поколения Z, то есть люди, родившиеся после 1996 года, предпочитают крепкие напитки и вина пиву. Впрочем, некоторые группы опрошенных высказали иное мнение – так, белые мужчины чаще оказывались сторонниками пенного напитка. Что касается женщин участниц опроса, то большинство из них предпочитают ароматизированные напитки, вне зависимости от национальности.
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