Хоккеисты сборной России в напряженнейшем финале олимпийского турнира в Пхенчхане выиграли у сборной Германии — 4:3ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Таким образом, россиянам стали чемпионами Олимпийских Игр.

В первом периоде шла вязкая, равная игра. А гол был забит всего один — буквально за пол-секунды до сирены на перерыв Войнову удался бросок с идеальной позиции — 1:0.

Но немцы не сдавались, и в середине матча дождались своего шанса — Феликс Шютц счет сравнял — 1:1.

И после этого гола уже немцы заиграли активнее.

Меньше семи минут основного времени оставалось играть, и тут фантастический гол забил Гусев — 2:1. Однако уже через десять секунд немцы счет сравняли — 2:2.

А затем немцы провели и еще один гол — 2:3. И все же за 55 секунд до конца третьего периода, играя без вратаря, россияне спаслись - Никита Гусев в меньшинстве спас Россию — 3:3.

Хоккейный бог был в этот день на стороне России. В овертайме гол Капризова принес нам золотые медали Олимпиады — 4:3.

Победа!