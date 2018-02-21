68-летний мужчина мог погибнуть от сигареты.

В Набережных Челнах на заводе по металлообработке произошла трагедия – погиб рабочий, пишут «Вести КАМАЗа». Мужчина погиб при пожаре, который случился вечером 23 февраля. Прибывшие по сигналу очевидца пожарные, потушили огонь на площади 0,5 кв. метра – горела скамейка и куртка. Рядом со скамейкой был обнаружен труп 68-летнего слесаря.

Среди причин трагедии рассматриваются неосторожность при курении и нарушение правил ПБ при эксплуатации бытовых электроприборов.