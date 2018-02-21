Новоселами дома 12-4 ЖК «Салават Купере» станут ветераны, врачи и «аварийщики».

Дом 12-4 жилого комплекса «Салават Купере» получил заключение о соответствии от инспекции Госстройнадзора. Строение признали соответствующим всем необходимым нормам и правилам, сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.

Дом 12-4 на 255 квартир станет 18-м по счету из первой очереди «Салават Купере», в котором отпразднуют новоселье татарстанские семьи. В него заселятся около 240 республиканских соципотечников. Среди них — более двухсот работников бюджетной сферы, врачи-грантополучатели, ветераны ВОВ, а также работники аварийных служб.

Также этот дом является заключительным для 12-го квартала микрорайона. Ранее строители сдали другие дома этого квартала с номерами 12-1, 12-2, 12-3 и 12-5.