Хоккеисты казанского «Ак Барса» без игроков-легионеров, еще не вернувшихся с Олимпиады, в третьем контрольном матче уже во второй раз встретились с ЦСКА.

И, если в первом матче казанцы уверенно победили (4:1), то во втором потерпели поражение в овертайме – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Первым вновь отличился Бурмистров, но Шумаков уравнял ситуацию – 1:1. Во втором тайме все повторилось.

Только на этот раз Макеев вывел ЦСКА вперед, а Токранов счет сравнял. Третий период голов не принес, а на второй минуте овертайма Шумаков поставил точку – 3:2.