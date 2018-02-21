Хоккеисты казанского клуба «Динамо-Казань» после неплохого отрезка в регулярном чемпионате России по хоккею с мячом, увы, вновь уступили в Красногорске – 3:6 (1:4).

Счет был открыт лишь на 24-й минуте – экс–казанец Патяшин вывел «Зоркий» вперед - 1:0, а на 32-й минуте счет и вовсе стал – 2:0. А на 37-й минуте счет и вовсе стал разгромным – 3:0.

И все же еще до перерыва Ибрагимов один мяч отыграл, но в концовке первого тайма еще один экс-казанец – Волгужев - сделал счет 4:1.

На 61-й минуте Воробьев отыграл один мяч (4:2), а еще через десть минут Обухов сократил отрыв до минимума – 4:3. Увы, на большее сил у динамовцев не хватило, и казанц в итоге еще дважды пропустили – 3:6 для Казани.