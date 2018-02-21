Сборная России по баскетболу под руководством Серея Базаревича провела в Страсбурге отборочный матч к ЧМ-2019 против сборной Франции и уступила всего одно очко – 74:75ОТ (12:12, 17:16, 12:15, 20:18, 13:14) .

Россияне играли не в сильнейшем составе, и это сказалось на итоговом результате. Если УНИКС сумел закрыть форварда «Леваллуа» в клубном турнире, то на этот раз Борис Диао был неудержим – 23 очка, 7 подборов и 7 передач.

25 февраля россияне в Перми проведут еще один отборочный матч – против сборной Боснии и Герцеговины.