Россияне играли не в сильнейшем составе, и это сказалось на итоговом результате. Если УНИКС сумел закрыть форварда «Леваллуа» в клубном турнире, то на этот раз Борис Диао был неудержим – 23 очка, 7 подборов и 7 передач.

25 февраля россияне в Перми проведут еще один отборочный матч – против сборной Боснии и Герцеговины.