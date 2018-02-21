Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Набережным Челнам, потерпевшая сообщила о пропаже детской инвалидной коляски, которую женщине приходилось хранить в подъезде по причине тесноты в квартире.
Благодаря видеонаблюдению, в скором времени была установлена и задержана подозреваемая – молодая женщина, которая объяснила свой поступок тем, что хотела помочь родственнику подруги, который не может выйти на улицу без коляски. Впрочем, теперь за эту попытку заменить органы социальной защиты женщине грозит наказание за уголовное преступление – кражу.
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