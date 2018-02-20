И во втором тайме  москвичи искали пути к чужим воротам, но все же пропустили в свои ворота – уже на 57-й минуте.

Лучик надежды блеснул, когда Мельгарехо на 85-й минуте вновь вывел «Спартак» вперед. Гости попытались организовать навал, но техничные испанцы отбивались уверенно, и сохранили удобный для них счет – 1:2. 

«Спартак» выбыл из борьбы за трофей, но победные очки на выезде в копилку России все же принес.