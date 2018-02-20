Шансы на выход в следующий раунд плей-офф после домашнего проигрыша от «Атлетика» из Биильбао (1:3) выглядели почти нулевыми, но «Спартак» зацепился за свой шанс, и на исходе первого тайма Луис Адриано вывел красно-белых вперед – 0:1.

И во втором тайме москвичи искали пути к чужим воротам, но все же пропустили в свои ворота – уже на 57-й минуте.

Лучик надежды блеснул, когда Мельгарехо на 85-й минуте вновь вывел «Спартак» вперед. Гости попытались организовать навал, но техничные испанцы отбивались уверенно, и сохранили удобный для них счет – 1:2.

«Спартак» выбыл из борьбы за трофей, но победные очки на выезде в копилку России все же принес.