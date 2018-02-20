Сначала Иваночив головой после подачи углового пробил неотразимо. Затем Кузяев мощно пробил без шансов для вратаря. А завершил разгром шотландцев Кокорин, завершив многоходовую комбинацию в борьбе с защитником – 3:0.
Российские клубы обычно испытывают трудности в весенних стадиях евротурниров, а тут отличный показатель – три клуба из четырех прошли в следующий раунд.