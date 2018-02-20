Баскетболисты казанского УНИКСа 22 февраля на своем паркете встречались в контрольном матче с пермской «Пармой» и одержали победу – 88:70 (26:17, 29:20, 13:19, 20:14).

Встреча прошла в закрытом режиме – без зрителей и журналистов. 19 очков набрал у УНИКСа Джамар Смит.

В матче не приняли участия Хоакин Колом (Испания), Владислав Трушкин (Россия) – и Мелвин Эджим (Канада) – они в составе своих сборных готовятся к отборочным играм чемпионата мира. Также уехал в США Морис Ндур – из-за рождения ребенка ему дан краткосрочный отпуск.

24 февраля УНИКС и «Парма» сыграют в «Баскет-Холле» еще раз.