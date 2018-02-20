В этом матче соперником московской сборной команды Ice Fighters станет сборная ветеранов хоккея Татарстана. Матч пройдет под эгидой общественного движения Putin Team, создателем которого является российский хоккеист Александр Овечкин.
В состав команды Ice Fighters вошли легенды отечественного хоккея Александр Якушев, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Владимир Голиков, Ильдар Мухометов, первый заместитель генерального директора Ночной хоккейной лиги Дмитрий Иванов, советник руководителя Росмолодежи Бату Хасиков, президент промоутерской компании «Fight night global» Камил Гаджиев, чемпион высшей лиги Международного союза КВН Сангаджи Тарбаев и телекомментатор Денис Казанский.
Матч начнется во Дворце спорта 24 февраля в 17.00.
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