Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии мероприятия для юных футболистов из 38 моногородов России в футбольно-легкоатлетическом комплексе стадиона «Ценртальный» в Казани. «КВ» уже анонсировали это мероприятие.

«Футбол – спорт номер один в мире. И сегодня, конечно, мы ждем чемпионата мира, который пройдет в нашей стране. Хотел бы несколько слов сказать о президентской программе поддержки моногородов, которую возглавляет Игорь Шувалов. По большому счету, мы видим разительные перемены в тех городах, где, казалось бы, не было никакой перспективы: это и благоустройство, и дороги, и условия для молодежи. В моногородах самая крепкая и целеустремленная молодежь. Уверен, что многие из вас будут великими футболистами. Вообще, Россия должна иметь мощные футбольные команды. Огромная благодарность ФК ЦСКА за их мастер-классы – это большое дело и польза для всей страны», - подчеркнул Минниханов.