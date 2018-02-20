Хоккеисты сборной России в полуфинале олимпийского турнира встречались со сборной Чехии и одержали уверенную победу — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

По сути, все решилось во втором периоде. Если в первом периоде шла вязкая, обоюдоострая игра без явных голевых моментов, то во втором периоде голы Гусева и Гаврикова создали для россиян комфортный задел.

И в третьем периоде россияне уже дисциплинированно играли строго по счету, когда голкипер чехов Францоуз покинул ворота, шайба влетела туда после броска Ковальчука — 3:0.

Финал - 25 февраля.