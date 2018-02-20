В Казани осудили сотрудника фирмы по производству пластиковых окон, похитившего деньги клиентов.
27-летний мужчина в течение года действовал от имени фирмы, заключал договоры на оказание услуг по монтажу пластиковых окон по заниженным ценам. Полученную предоплату он присваивал, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. Гражданам был причинен ущерб на сумму более 145 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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