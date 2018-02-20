Мошенники просили пополнить счета мобильных телефонов.
В Альметьевске местные жители обманули курьера по доставке еды, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району. Мужчины заказывали еду на дом, при этом просили номер телефона курьера. Спустя какое-то время они звонили разносчику еды и просили пополнить счет мобильного телефона, обещая вернуть деньги в момент передачи заказа. Так курьер перечислил на несколько номеров около 8 тысяч рублей, после чего мошенники перестали отвечать на звонки.
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